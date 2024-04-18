Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 02:45

Украинские журналисты проанализировали список импортных компонентов и деталей, которые используются на российских боевых самолетах линейки «Су». Проект «Схемы» получил перечень из двух тысяч наименований запасных частей и приборов, без которых полеты Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, Су-35С и Су-57 последнего поколения были бы невозможны. Речь идет о западной электронике преимущественно американского и японского производства.

Без этого оборудования российские самолеты лишились бы систем навигации и наведения ракет, средств радиоэлектронной борьбы и связи, - собственно, утратили бы свои базовые боевые возможности. Около двухсот наименований в списке – продукция японской компании Murata, одного из самых старых производителей электроники в Японии. Компания заявляла об усилении контроля за экспортом и обращалась к пользователям и дистрибьюторам с просьбой не использовать их электронику в военных целях. Как будто такие вопросы решаются призывами к совести. Анализ доступных данных показывает, что импорт продукции этой японской фирмы в Россию за годы войны существенно вырос: в 2022 году на 38%, в 2023 году – ее на 12,7%. То же самое касается продукции американских компаний Texas Instruments и Analog Devices: они выступили с заявлениями, что поставки их электроники в Россию несанкционированы и незаконны. Но тут в дело включаются фирмы-посредники. Львиную долю среди них составляют китайские компании, а дальше следуют фирмы из Сербии, Турции, ОАЭ, Гонконга, Венгрии. Часть из них уже под санкциями, какие-то продолжают работать.