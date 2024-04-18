Спереть американское, чтобы полететь на российском с миру по нитке - голому рубашка
Украинские журналисты проанализировали список импортных компонентов и деталей, которые используются на российских боевых самолетах линейки «Су».
Проект «Схемы» получил перечень из двух тысяч наименований запасных частей и приборов, без которых полеты Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, Су-35С и Су-57 последнего поколения были бы невозможны. Речь идет о западной электронике преимущественно американского и японского производства.
Без этого оборудования российские самолеты лишились бы систем навигации и наведения ракет, средств радиоэлектронной борьбы и связи, - собственно, утратили бы свои базовые боевые возможности.
Около двухсот наименований в списке – продукция японской компании Murata, одного из самых старых производителей электроники в Японии. Компания заявляла об усилении контроля за экспортом и обращалась к пользователям и дистрибьюторам с просьбой не использовать их электронику в военных целях. Как будто такие вопросы решаются призывами к совести. Анализ доступных данных показывает, что импорт продукции этой японской фирмы в Россию за годы войны существенно вырос: в 2022 году на 38%, в 2023 году – ее на 12,7%.
То же самое касается продукции американских компаний Texas Instruments и Analog Devices: они выступили с заявлениями, что поставки их электроники в Россию несанкционированы и незаконны. Но тут в дело включаются фирмы-посредники. Львиную долю среди них составляют китайские компании, а дальше следуют фирмы из Сербии, Турции, ОАЭ, Гонконга, Венгрии. Часть из них уже под санкциями, какие-то продолжают работать.
Куда более удивительно, что не под санкциями остается российская компания, которая, собственно, и закупает у них западную электронику уже непосредственно для российской оборонки. Речь идет о компании «Экситон». Она была зарегистрирована в Московской области уже после начала большой войны, и за короткие сроки заработала на «оптовой торговле производственным электротехническим оборудованием и материалами» 12 миллионов долларов.
Чтобы понять, чем занимается «Экситон», достаточно посмотреть, кто собственники. Один из них – некто Евгений Шешуков, который работает в смоленской фирме «АО «Интеграл-Запад», которая уже не скрывает, что сотрудничает в поставках электроники с Министерством обороны РФ. Еще смешнее, что в Смоленске есть своя компания «Экситон», которая в открытую работает с российским ВПК. То есть никто особенно не скрывается.
Существует еще длинный ряд компаний-посредников, которые не входят ни в какие санкционные списки. Очевидно, что Евросоюзу, США и их союзникам, которые намерены посвятить 2024 году именно усилению вторичных санкций, есть с чем поработать.
Безусловно, российская оборонная промышленность проявляет чудеса находчивости по добыче жизненно важных импортных компонентов, и какие-то раскрытые серые схемы будут заменяться новыми. Однако нельзя не обратить внимание на то обстоятельство, что зависимость от западной электроники при этом никуда не девается. Ну не летают российские самолеты на отечественном оборудовании, не могут российские инженеры создать ничего подобного тому, что давно выпускают американцы с японцами. Приходится таскать контрабандой. На великую державу не похоже, правда?