В своей беседе журналисты затронули наиболее актуальные вопросы внутренней и внешней политики Турции, а также проблемы регионального порядка.

Вспомните попытку военного переворота в Турции в 2016 году, а также протесты в Стамбуле в 2013-м. Люди тогда вышли на площадь Таксим, протестуя против вырубки деревьев в парке Гези. При том, что больше всего деревьев посадили именно в годы правления Эрдогана. Президента критиковали также за строительство третьего моста через Босфор, за сооружение нового стамбульского аэропорта, за проект Стамбульского туннеля... Характерно, что за критиками, как правило, стояли германские фонды. Знаете, почему?

- «Исламская демократия» – это интересное выражение. Кстати, в самом исламе есть все свободы. И Эрдоган, как мусульманский лидер, никогда в жизни не сделает того, что не угодно Аллаху.

- Аллегорический вопрос: после последних президентских, а также муниципальных выборов Эрдоган, выражаясь образно, поднял османский меч, уничтожив образ авторитарного и деспотичного лидера, который европейцы создавали ему, да и продолжают создавать в течение многих лет. Турция, в которой я часто бываю в последнее время, доказала всему миру, что является подлинно демократическим и правовым государством. Недавно, например, друзья показали мне турецкую газету, где довольно резко, даже по европейским меркам, критиковали сына Эрдогана. Но автора статьи никто не наказал, газету никто не закрыл… Отсюда напрашивающийся во многом парадоксальный вывод о том, что Эрдоган – это представитель исламской демократии. Парадоксально и то, что в Турции, в которой общепринята система «сильный лидер – сильный народ», царит, тем не менее, самая настоящая европейская демократия. И Эрдоган вовсе не собирается ее душить…

Политическое кредо Реджепа Эрдогана заключается в том, что он всегда на стороне тех, кто прав. Это вообще одно из достоинств президента — верность и преданность. Эрдоган всегда отвечает за свои слова, вот почему турецкий народ так его любит. Хотя порой и «обижается» на него. Лично я считаю огромной удачей, что через 100 лет после Абдул-Хамида II, в Турции появился политический лидер такого масштаба, как Реджеп Тайип Эрдоган.

- Благодарю! Так вот, именно правота Абдул-Хамида II и импонирует Эрдогану. Президент считает важным, что, даже потерпев поражение и покинув политическую сцену, Абдул-Хамид II, что называется, до последнего старался удержать Османскую империю от развала, удержать Османский халифат, который, напомню, объединял мусульман всего мира! Как можно отрицать значимость этой выдающейся политической персоны?

- Спорить не стану. К слову, я тоже очень уважаю историческую личность Абдул-Хамида II. Ну, а тот факт, что он потерпел поражение, вовсе не означает, что он не был прав.

- И те мне менее, к личности Абдул-Хамида II у президента Турции все равно особое отношение, разве не так?

Так вот, Эрдоган хочет обратить внимание людей на то, как Абдул-Хамид II отсрочил развал Османского государства, на процессы, происходившие в то время в Палестине, а также на планы сионистов по созданию своего государства.

- Ну, я бы не сказала, что Эрдоган избрал Абдул-Хамида II своим кумиром. Просто президент уверен, что следует пересмотреть период правления этого правителя, поскольку глобальные процессы, аналогичные временам, в которые правил последний абсолютный монарх Османской империи, происходят и сейчас.

- Хочу Вас вот о чем спросить: почему Эрдоган избрал в качестве своего политического кумира потерпевшего крах османского султана? Я имею в виду Абдул-Хамида II. Почему именно этот проигравший султан? Почему не генералиссимус султан Селим I Явуз? Почему не султан Сулейман или Фатих Мехмед II?

- Из-за прибыльного мегапроекта - аэропорта во Франкфурте?

- Верно! Они знали, что открытие новой воздушной гавани в Стамбуле ощутимо ударит по обороту международного аэропорта во Франкфурте-на-Майне.

- Кстати, Вы, наверное, помните коррупционный скандал, связанный с аэропортом во Франкфурте, а затем в Берлине? Тогда были украдены миллиарды…

- Конечно, помню. Так вот, Кемаль Кылычдароглу был одним из наиболее ярых критиков строительства в Стамбуле второго аэропорта. Мол, какая в нем нужда? Теперь мы видим, насколько необходимым был этот проект. Сегодня второй стамбульский аэропорт имени Сабихи Гёкчен используется для транспортировки грузов, поскольку основная воздушная гавань уже не справляется с растущим пассажиропотоком. А упомянутые мост и туннель были нужны для мегапроекта «Нового шелкового пути», для которого в Турции подготовлена вся необходимая инфраструктура.

Реализуя все эти проекты, Эрдоган думает о будущих поколениях. Он прекрасно понимает, что основные конфликты в мире происходят из-за различных транспортных коридоров и логистических маршрутов. И Турция, благодаря прозорливости Эрдогана, готова к новым вызовам. Возьмите, к примеру, Стамбульский канал. Почему необходим этот проект, который соединит к 2027 году Мраморное и Черное моря? Да потому, что сейчас корабли, танкеры свободно проплывают Стамбул через Босфор, вот только Турция от этого никакой финансовой выгоды не имеет. А ведь есть еще аспекты, связанные с безопасностью.

В этой связи характерно, что критики Эрдогана, в зависимости от своих интересов, называют его то авторитарным лидером, то демократом. Одни и те же «Байрактары» в Карабахе называли чуть ли не дьявольским изобретением, а в Украине – чудо-оружием? Это – типичный пример двойных стандартов! Сошлюсь на слова Путина, сказавшего, что Эрдоган – это политик, охраняющий интересы своего народа и государства, который всегда стоит за своим словом. И какой он, скажите, диктатор, если с трибуны парламента публично восхваляют лидера террористического образования, Абдуллу Оджалана?

Эрдоган не проигрывает на политической арене двадцать лет. И, надеюсь, войдет в историю, как образец лидера-победителя. Что же касается демонизации личности Эрдогана, то для Европы это дело привычное. В этом, кстати, сходство Эрдогана с покойным Абдул-Хамидом II. Вы, знаю, хорошо разбираетесь в истории. Так вот, сравните передовицы газет, посвященных последнему турецкому султану, и заголовки статей, в которых описываются последние десять дет политического лидерства Эрдогану. Сходство поразительное! Кто за этим стоит? Как и раньше, глобальный капитал, цель которого – расчленить Турцию. Эрдоган, разумеется, против. Равно как турецкое правительство и народ. Поэтому 15 июля во время попытки государственного переворота турки встали на сторону Эрдогана.

Наверное, это нелегко признавать недоброжелателям, но в Турции процветает плюрализм, каждый свободно высказывает свое мнение, а телеканалы, на которых дискутируются любые темы, никто и не думает закрывать.

- Почему тогда не выпускают на свободу Османа Кавалу? Ведь по мнению абсолютного большинства международных правозащитных организаций, Кавала – политзаключенный.

- А Вы читали досье на Кавалу?

- Да, конечно.

- Тогда вы должны знать, что он был в числе спонсоров тех событий…

- Но его признают политических заключенным.

- Сегодня Европе выгодна такая точка зрения. Потому он и политзаключенный. Приведу пример Джулиана Ассанжа. По-Вашему, он тоже политзаключенный?

- Да.

- Осман Кавала выполнял задание Сороса. И пытался нарушить конституционный строй государства. Но в Турции все решается у избирательных урн…

- То есть, его не освободят? Ваше мнение?

- Когда-нибудь, возможно, и освободят. Но этот вопрос будет решаться исключительно в рамках закона. В любом случае, Эрдоган не станет вмешиваться в данный процесс. Да у него, собственно, и нет возможностей влиять на работу судебной системы! Будь на все воля Эрдогана, сторонник террористической РПК не заседал бы в парламенте Турции, а Конституционный суд не шел бы против воли своего президента. Напомню, что Эрдоган подавал в суд на нескольких лиц и, кстати, проиграл. К слову, в суд подавали и на Эрдогана.

Да, система юстиции в Турции далеко не идеальна, и это ни для кого не секрет. Путем принятия новой Конституции президент пытается решить эти проблемы. Но для этого нужен консенсус в парламенте, и Эрдоган сейчас работает над его обеспечением.

Как Вы видите, в Турции президент не может принимать все решения единолично. Хотя европейцев пытаются убедить в обратном. Избирательный принцип европейцев Вам, наверняка, известен: страны, которые Евросоюз считает «своими», автоматически подпадают в разряд «свободных». В отношении же «не своих» применяются двойные стандарты. В числе таких стран и наш с Вами Азербайджан.

- Как Вы считаете, Эрдоган уйдет ли из политики?

- Точно сказать не могу. Но считаю, что он не должен этого делать.

- Но ведь по Конституции Эрдоган не сможет больше занимать пост президента…

- По нынешней Конституции – да. Но впереди еще много времени. Возможно, на смену нынешней Конституции придет новая.

Мир сегодня переживает непростой период. Примерно раз в столетие меняются географические карты, энергетические линии, источники воды, продовольствия, логистические маршруты… В такой турбулентный период уход Эрдогана с поста президента может быть опасным не только для Турции, но и для всего тюркского мира.

- С момента начала войны в Украине Вы часто посещаете Москву, посещаете резиденции российских царей, демонстрируете могущество российского государства … Откуда такая любовь к России?

- То же самое могу спросить у Вас про Израиль (смеется).

- Я нечасто бываю в Израиле. В последний раз, находясь там, снял серию репортажей о вторжении ХАМАСа в эту страну. Величие Израиля не восхвалял, в личных покоях Давида Бен-Гуриона и Шимона Переса замечен не был… О Вас того не скажешь (улыбается). Ну, ладно бы, дворец Долмабахче. Но почему Кремль?..

- Хороший вопрос (улыбается). Во-первых, я учусь в России, в докторантуре факультета политологии Московского государственного университета. У меня два образования. Одно из них – специалист по международным отношениям.

Почему я приняла такое решение? Прежде всего, хочу, так сказать, переосмыслить свое представление о России. Во-вторых, меня, как политического журналиста, очень интересуют российские архивы. В-третьих, в контексте союза, который на мой взгляд намечается между Россией и Турцией, это актуально. Из этого, вовсе не следует, что Турция разорвет связи с остальным миром. Турция так расположена географически, что должна вести сбалансированную политику. Как в отношениях с Западом, так и с Россией, Китаем и Ираном.

- Да, но не будем забывать про диалектику исторического процесса. В нашем регионе Османская и Российская империи исторически всегда были соперниками и никогда - союзниками. Это тоже часть сбалансированной политики?

(Продолжение следует)