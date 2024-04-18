Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 04:48

Что же произошло прошлой ночью в Иране? А если точнее выразить мысль, озвучивая самый актуальный вопрос, будоражащий современный мир, погруженный в глобальную конфронтацию: каковы масштабы атаки Израиля на Иран? И действительно ли Израиль атаковал Иран? Мир вместе с самим иранским обществом теряется в догадках и загадках. Самое парадоксальное в беспрецедентной горячей фазе долговечной ирано-израильской конфронтации – обоюдное стремление Тегерана и Иерусалима скрыть подробности вчерашней атаки.

С Ираном все предельно ясно – официальные и близкие к КСИР СМИ в свойственной себе манере замалчивают подробности атаки. Сложно докопаться до истины в стране, где нет свободной информации. Однако поражает реакция Израиля, в первую очередь правительства и околоправительственных источников, скрывающих по сей час детали ракетного (либо дронового?) удара. Обычно словоохотливые израильские эксперты весьма скупы на оценки. Более правдоподобная картина раскрывается лишь в американских и арабских источниках информации. Самая последняя утечка от анонимного, но высокопоставленного американского источника прозвучала в эфире известной американской телекомпании АВС. Судя по последней версии, «атака по Ирану была направлена против радаров ПВО, защищающих - среди прочих средств обороны - ядерный реактор в Натанзе в провинции Исфахан». Американские источники предполагают, что удары все же были нанесены боевыми самолетами. И были выпущены по радарам ПВО как минимум три ракеты. А саудовское издание «Аль-Хадат» уточняет, что Иран атаковали три израильских истребителя F-35. Если информация саудовского издания правдива, то получается, что американцы успели поставить Израилю 25 многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35 ("Адир") производства Lockheed Martin. Как известно, минобороны Израиля запрашивало у Вашингтона эти истребители еще в середине прошлого года.

Однако с версией саудитов не согласен один из ведущих иранских экспертов, сотрудник Германского института Международной политики и безопасности (SWP) Хамедреза Азизи, склоняющийся к варианту нанесенного удара с использованием нескольких дронов, а не ракет. Версия Азизи подтверждается схожими атаками по Исфахану и Кеманшаху в 2022 и 2023 годах. Тогда израильтяне наносили удары дронами. Версию дронового удара подтверждает и тот факт, что управляемая Ираном российская зенитно-ракетная система ПВО - С-300 оказалась неспособной к нейтрализации удара. Более того, по информации ряда израильских источников, в ходе атаки был уничтожен радар системы С-300. В принципе, это сообщение подтверждается и инсайдерской информацией другой американской телекомпании FOX News, которая со ссылкой на высокопоставленный источник в США указывает, что целью израильской атаки по Ирану была военная база в Исфахане возле ядерного реактора в Натанзе, но не сам реактор, а защищающая его система ПВО.

Если взять на вооружение сообщения, распространенные американскими телеканалами со ссылкой на высокопоставленных чиновников, можно прийти к следующему выводу: Израиль преследовал цель показать Ирану не только уязвимость его ПВО, но и свою способность нанести удар по ядерному реактору в Натанзе. Таким образом, речь идет о серьезном предупреждении иранским властям. Если Иран пропустит предупреждение мимо ушей, вполне допустим вариант развития ситуации, при котором Израиль нанесет более широкомасштабные удары по иранской территории. И в первую очередь, по ядерным объектам исламского государства. Однако ближе к вечеру 19 апреля, МИД Ирана все же уверенно заявил, что Израиль атаковал беспилотниками. Спрашивается – откуда же были запущены дроны? Вполне вероятно, что дроновая атака могла быть запущена с территории иракского Курдистана, в частности Эрбиля (где находятся мощные базы Израиля), пострадавшего в результате серии иранских ракетных ударов. В пользу этой версии говорит смещение ирано-израильского противостояния на территорию Ирака.