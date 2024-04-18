Накануне 60-летия Мухтар Мустафаев о бесправной адвокатуре

М.Мустафаев – человек энциклопедических знаний, часами напролет с воодушевлением декламирует стихи великих классиков восточной поэзии. Незаурядный ум и поэтическая душа этого неординарного человека раскрывают его многогранную личность. Мухтар – патриот с большой буквы, беззаветно преданный идеалам тюркского мира…

Судьба Мухтара в чем-то олицетворяет историю разделенного народа азербайджанских тюрков. Мустафаев происходит из знатного рода Гурдоглу, большая часть представителей которого осталась в Карской области, вошедшей впоследствии в состав Турции. Юрист до мозга костей Мухтар Мустафаев по зову совести оставил укромное местечко в органах прокуратуры, бросившись в первые ряды архитекторов национальной адвокатуры. Человек идущий против ветра, а именно таким и узнала страна бойца Мустафаева, всегда выбирал ту сторону баррикад, где стояли обделенные в правах и свободах. Неизменным источником права и справедливости для Мухтара оставалась совесть. Он прожил свои 60 лет по своему, ветхому кодексу чести.

Сегодня, 20 апреля, исполняется 60 лет Мухтару Мустафаеву - нашему адвокату, другу, единомышленнику. На протяжении десятилетий, беззаветно преданный идеалам демократии и политических свобод, ценностям правосудия и правового государства, М.Мустафаев беззаветно стоял на страже свободы слова и выражения, отстаивая права журналистов в судебных инстанциях.

- Прежде всего, хотим поздравить Вас с 60-летием, пожелать здоровья и успехов в работе. Сколько лет Вы посвятили профессии адвоката?

- Большое спасибо за поздравления! В юридической сфере я работаю с 1987 года. До 1991 года занимал пост начальника юридического отдела Гянджинского приборостроительного завода. В 1991-м году основал юридическую фирму «Ədalət», потом несколько лет работал прокурором в Бакинской городской прокуратуре. Покинул эту должность по собственному желанию и вернулся в «Ədalət».

Членом Коллегии адвокатов являюсь с 2005 года. В третий раз подряд избираюсь членом президиума Коллегии.

- Сталкивались ли Вы в своей адвокатской практике с каким-либо давлением и угрозами со стороны обвинения?

- Честно говоря, ни разу. Предпочитаю являться в суд с обоснованными претензиями и требованиями. Не особо жалую устные слушания в суде, как по мне, так письменные разбирательства намного лучше. Считаю, что аргументы и доказательства должны быть максимально конкретными. Словом, никогда не поступал так, чтобы на меня могли оказать давление. Я не сторонник «боев без правил».

- Учитывая Ваш опыт в юриспруденции, как Вы оцениваете нынешнее состояние азербайджанской адвокатуры? Заметны ли изменения по сравнению с предыдущими годами?

- Если сравнивать ситуацию с той, которая наблюдалась в прошлом, налицо несомненный прогресс. Государство уделяет большое внимание адвокатуре. Сейчас формируется тесное и эффективное сотрудничество между судебной властью, правоохранительными органами и Коллегией адвокатов.

Сегодня адвокатура в нашей стране является независимым правовым институтом. Законодательство Азербайджана дает представителям моей профессии значительно больше полномочий, чем в некоторых странах. Я верю, что, благодаря реформам в сфере адвокатуры, мы добьемся еще большего развития.

- Какие шаги на Ваш взгляд следует предпринять для дальнейшего развития данной сферы?

- Существует большая потребность в специализации юристов, поскольку это позволит оказывать более профессиональную юридическую помощь.

Как известно, при Коллегии действует Комитет по предпринимательскому праву, состоящий из опытных юристов, специализирующихся в области предпринимательского права, в котором ведется очень серьезная работа.

- Сегодня среди молодых юристов наблюдается большой интерес к адвокатской деятельности. Удовлетворены ли вы уровнем знаний молодых специалистов?

- Среди них встречаются очень опытные юристы. Однако в целом необходимо серьезно взяться за качество образования. Должны быть организованы специализированные курсы для подготовки профессиональных адвокатов. Коллегия уже работает в этом направлении. Мы пытаемся предпринять необходимые шаги для того, чтобы молодые люди получили необходимый опыт.

- Что Вы порекомендуете новичкам в адвокатской сфере? И какие качества на Ваш взгляд важны для достижения успеха?

- Я бы порекомендовал адвокатам-новичкам повышать как теоретические, так и практические знания. Как я уже отметил, для юристов важна специализация. Сегодня существует потребность в адвокатах, специализирующихся в различных областях права. Учитывая, что адвокат не может знать абсолютно все, каждому молодому правоведу следует серьезно задуматься о своем профессиональном профиле. В связи с этим, Коллегии адвокатов в будущем необходимо проводить мастер-классы, в ходе которых опытные адвокаты должны делиться своими знаниями и профессиональными навыками.

- Какие, проблемы больше всего волнуют сегодня адвокатов?

- Существуют определенные вопросы, связанные с оперативным рассмотрением дел в судах. Имеются недочеты и в информационной системе «Электронный суд», которая нуждается в усовершенствовании. Кроме того, нас беспокоят проблемы возбуждения уголовных дел, а также определенная бюрократическая волокита, когда для встречи с подзащитным в пенитенциарном учреждении необходимо получить разрешение следственного органа или пенитенциарной службы. Следует понимать, что имя адвоката внесено в специальный реестр. Следовательно, чтобы встретиться с человеком, которого адвокат защищает, ему достаточно всего лишь предъявить ордер.

Нас также беспокоит низкий размер гонораров адвокатам за юридическую помощь, оплачиваемую государством. Считаем, что эту сумму следует увеличить. Ключевыми вопросами являются также снижение требования трехлетнего стажа, необходимого для приема в Коллегию. А стажерам нужно дать возможность поработать, для чего в нормативные акты необходимо внести изменения.

- Где помощник адвоката может получить практику?

- Коллегия принимает серьезные меры по повышению профессионального статуса помощников. Председатель лично подписывает их удостоверения. На мой взгляд, некоторые бюрократические вопросы нужно устранять. А стажерам должно быть разрешено участвовать в рассмотрении простых гражданских дел.

- Во многих случаях адвокаты выражают недовольство отказом граждан платить за оказанную юридическую помощь. Что Вы думаете об этом? Много ли у Вас таких запросов?

- Руководство Коллегии адвокатов советует нам оказывать бесплатную юридическую помощь семьям шехидов, малообеспеченным лицам, религиозным организациям, общественным объединениям… Что мы и делаем, уделяя особое внимание уделяем семьям шехидов. Это наш долг, ведь их близкие отдали жизни за освобождение азербайджанских территорий.

Порой граждане обращаются к нам за бесплатной юридической помощью. Лично я не видел, чтобы такие просьбы оставались без ответа. Коллегия организует в регионах мероприятия, связанные с оказанием юридических услуг на безвозмездной основе. Но, к сожалению, у нас очень низкий уровень культуры оплаты стоимости юридической работы.

В целом, люди в Азербайджане обращаются к адвокату только после того, как их обманули. Хотя, обратись они за юридической помощью своевременно, такого не произошло бы. Адвокат может максимально снизить риски, например, проверив заключенный договор.

Необходимо повышать правовую культуру в обществе. Каждый гражданин должен понимать, что, учреждая какое-либо предприятие, заключая договор или составляя завещание, необходимо получать юридическую консультацию. Чего люди, как правило, не делают, поскольку не хотят платить адвокатам.

- И последний вопрос: как Вы оцениваете судебную реформу, проводимую в нашей стране? Удовлетворены ли Вы, как юрист, нынешней ситуацией?

- Проведение реформ –хорошая тенденция. Однако этого недостаточно, поскольку ситуации в судебной сфере далека от идеальной. В то же время, сама динамика процесса не может не радовать. Ну, а назначение новых руководителей Верховного суда и Министерства юстиции позволяет всем нам с надеждой смотреть в будущее.