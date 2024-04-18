Израильские дроны сравнили с «детскими игрушками»
Сбитые над Исфаханом дроны похожи на «детские игрушки», заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан.
«То, что произошло вчера вечером, не было ударом. Это было больше похоже на игрушки, с которыми играют наши дети, а не на дроны», – заявил Абдоллахиан в интервью телеканалу NBC.
Во время беседы с американским журналистом дипломат дал понять, что Иран не собирается отвечать на «игрушечное» нападение.
«Пока не будет новых авантюр со стороны Израиля против наших интересов, у нас не будет никакой новой реакции... Если Израиль предпримет решительные действия против моей страны и это будет нам доказано, наш ответ будет немедленным и максимальным и заставит их пожалеть об этом», - предупредил Абдоллахиан.