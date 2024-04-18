Госсекретарь США о возвращении азербайджанских сел

«Мы приветствуем сообщение о том, что Армения и Азербайджан согласовали Алма-Атинскую декларацию 1991 года в качестве основы для делимитации границы между двумя странами. Это важный шаг на пути к заключению прочного и достойного мирного соглашения», - говорится в сообщении.

19 апреля 2024 года на границе между Азербайджаном и Арменией под председательством вице-премьеров Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности Армении и Азербайджана.

В ходе заседания комиссии согласовали ряд вопросов, в том числе возвращение азербайджанской стороне четырех ранее оккупированных сел Газахского района.