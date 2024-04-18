Генсек ООН призывает Азербайджан и Армению помириться уже

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает Азербайджан и Армению решить все оставшиеся двусторонние вопросы для нормализации отношений. Об этом говорится в заявлении официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь внимательно следил за процессом нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Он приветствует соглашение, достигнутое 19 апреля между соответствующими государственными комиссиями по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном", - говорится в заявлении.

"Генсек призывает стороны продолжить делимитацию и демаркацию оставшихся участков границы и решить все нерешенные двусторонние вопросы для полной нормализации отношений", - отметил Дюжаррик.