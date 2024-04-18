«Освободители» не успокаиваются

Российская армия утром атаковала Одессу баллистикой, поражена инфраструктура.

Как сообщили в Минобороны Украины, Россия продолжает системный ракетный обстрел юга Украины. На рассвете россиянами были направлены управляемые авиационные ракеты Х-59 с самолетов тактической авиации по Одесской области. Обе цели были уничтожены в акватории Черного моря.

Уже утром был нанесен удар баллистикой с Крыма по Одессе, был поражен объект инфраструктуры. Информация о степени повреждения и пострадавших уточняется. В течение ночи и на рассвете силами противовоздушной обороны уничтожено 3 вражеских разведдрона в Криворожской, Николаевской и Одесской областях, уточнили в Минобороны.