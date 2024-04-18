19-21 апреля в Баку проходит I Съезд кардиологов тюркских государств при совместной организации Министерства здравоохранения и Научно-исследовательского института кардиологии имени академика Дж.Абдуллаева.

Выступивший на церемонии открытия I Съезда кардиологов тюркских государств министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев отметил что, возрастающая роль Организации тюркских государств в системе международных отношений, основанная на общей истории, языке, идентичности и культуре, является результатом дальновидной политики и взаимного доверия лидеров стран ОТГ.

Мусаев подчеркнул, что, I Съезд кардиологов тюркских государств, впервые организованный с участием братских стран, является показателем нового этапа отношений между медицинскими сообществами и растущей репутации Организации как стабильной платформы.

Министр отметил, что Съезд кардиологов создает прочную основу для установления связей между медицинскими специалистами представленных здесь стран, а также со специалистами тюркских народов, работающими в других странах, изучения их опыта и определения возможностей будущего сотрудничества.

«Мы верим, что I Съезд кардиологов тюркских государств внесет неоценимый вклад в углубление связей между медицинскими сообществами наших стран. Предлагаю проведение и организацию Съезда сделать ежегодной в одной из братских стран.

Уверен, что на Съезде вы познакомитесь с информацией о последних медицинских инновациях в области кардиологии и получите полезные знания, направленные на укрепление здоровья граждан стран.

В качестве будущих направлений нашей совместной деятельности можно рассматривать создание единого медицинского научного пространства стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств, проведение совместных научных исследований, определение единых стандартов медицинского образования, обеспечение непрерывного медицинского образования», - заключил Мусаев.