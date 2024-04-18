Гурбанов зарезал Джаббарову, а потом ударил себя ножом

20 апреля утром в полицию поступила информация об обнаружении на территории Хатаинского района столицы тела Эльнары Джаббаровой, 2002 года рождения, с колото-резаными ножевыми ранениями.

Как сообщили в пресс-службе МВД, подозреваемый в убийстве Джаббаровой Сабухи Гурбанов после этого сам нанес себе ножевые ранения и был госпитализирован.

По предварительной версии, убийство было совершено из-за ревности. Ведется расследование.