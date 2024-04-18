В ночь на 20 апреля в Кардымовском районе Смоленской области России беспилотник нанес удар по объекту топливно-энергетического комплекса «Лукойл», сообщают украинские телеграм-каналы.

Минобороны РФ сообщило об якобы уничтожении 50 БПЛА в восьми областях минувшей ночью. Больше всего дронов ночью было сбито над Белгородской областью: их число, по данным ведомства, достигло 26. В результате произошедшего два человека погибли, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Также беспилотники были уничтожены и перехвачены над Брянской, Курской, Тульской, Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областями. О пострадавших в этих регионах не сообщалось. Повреждены 2 электроподстанции (в Калуге и Брянске) и НПЗ в Смоленской области.