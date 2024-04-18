США избавляются от зависимости от России

В США произведены первые 90 кг обогащенного урана, сообщил президент страны Джо Байден на конференции IBEW по строительству и техническому обслуживанию.

По его словам, в Америке слишком долго полагались на импорт обогащённого урана для питания ядерных реакторов из таких стран, как Россия, которым Вашингтон вообще не может доверять.

«Сегодня я могу объявить, что завод... на юге Огайо уже произвёл первые 200 фунтов (около 90 кг.) мощного обогащённого урана, произведённого в Америке. И завод работает над тем, чтобы до конца года произвести почти тонну, которой хватит для питания 100 тысяч домов в этой стране».