Немка Дарья Варфоломеев победила на Кубке мира в Баку Зохра Агамирова в двух финалах; обновлено 18:44
На Кубке мира в Баку завершилась квалификация в индивидуальных соревнованиях и определились призеры в многоборье.
Зохра Агамирова с булавами показала результат 31 балл и заняла 12-е место. Камилла Сейидзаде с 30,900 балла расположилась на 14-й позиции.
С лентой Зохра выступила лучше, пробившись в финал. Она получила от судей 30,650 балла, заняв 5-е место. Камилла (28,600) стала 22-й.
В сумме четырех упражнений Агамирова заняла 8-е место (128,850), Сейидзаде – 23-е (118,450).
Победительницей Кубка мира стала немка Дарья Варфоломеев, серебро у болгарки Эльвиры Краснобаевой, бронза в активе итальянки Софии Рафаэлли.
Таким образом, завтра Зохра Агамирова выступит в финалах с обручем и лентой.
Чуть позже сегодня свое мастерство продемонстрируют групповые команды.
*** 12:20
На Национальной гимнастической арене в Баку продолжается Кубок мира по художественной гимнастике.
В соревнованиях, которые завершатся завтра, выступают спортсменки из 41 страны. Азербайджан в индивидуальных состязаниях представляют Зохра Агамирова и Камилла Сейидзаде, а в групповых упражнениях – Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.
Сегодня в личном турнире проходит квалификация с булавами и лентой, а групповички выступят с тремя лентами и двумя мячами. После этого определятся призеры в многоборье. 21 апреля пройдут отдельные финалы.
Напомним, вчера Зохра Агамирова вышла в финал в упражнении с обручем, а групповая команда пробилась в финал с пятью обручами.