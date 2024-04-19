На Кубке мира в Баку завершилась квалификация в индивидуальных соревнованиях и определились призеры в многоборье.

Зохра Агамирова с булавами показала результат 31 балл и заняла 12-е место. Камилла Сейидзаде с 30,900 балла расположилась на 14-й позиции.

С лентой Зохра выступила лучше, пробившись в финал. Она получила от судей 30,650 балла, заняв 5-е место. Камилла (28,600) стала 22-й.

В сумме четырех упражнений Агамирова заняла 8-е место (128,850), Сейидзаде – 23-е (118,450).

Победительницей Кубка мира стала немка Дарья Варфоломеев, серебро у болгарки Эльвиры Краснобаевой, бронза в активе итальянки Софии Рафаэлли.

Таким образом, завтра Зохра Агамирова выступит в финалах с обручем и лентой.

Чуть позже сегодня свое мастерство продемонстрируют групповые команды.

*** 12:20

На Национальной гимнастической арене в Баку продолжается Кубок мира по художественной гимнастике.