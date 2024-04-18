CША тайно приготовились уничтожить ядерные объекты Ирана

Речь идет о ракетах CHAMP (Counter-Electronics High Power Microwave Advanced Missile Project), которые потенциально способны вывести из строя любую электронику.

«Прелесть ракеты в том, что ее микроволновый луч может проникать в бункеры, где спрятаны объекты, не причиняя вреда находящимся внутри людям», - подчеркивает автор статьи.

По его данным, эти устройства разработала компания Boeing Phantom Works. Они впервые были успешно испытаны в 2012 году. После испытаний ракеты были размещены по всей планете. Применение ракет против Ирана, отметил обозреватель, может быть одобрено руководством США в случае дальнейшей эскалации конфликта между Тегераном и Израилем.