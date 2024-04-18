Фархад Мамедов, автор haqqin.az 12:54

Обращение президента Александра Вучича к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой поддержать Сербию перед лицом давления, с которым она сталкивается, вновь привлекло внимание к процессам, происходящим на Балканском полуострове. Так, какому же давлению подвергается Сербия, являющаяся близким партнером Азербайджана? Есть ли опасность повторного изменения региональных границ, установленных Дейтонским мирным соглашением 1995 года? И какую поддержку может оказать Азербайджан своим сербским партнерам?

Проанализировав телефонный разговор президентов Сербии и Азербайджана, редакция haqqin.az, вернувшись к событиям на Балканах, пришла к выводу, что давление, оказываемое международными силами на официальный Белград, по-прежнему связано с проблемой Косова. А именно, с резней, учиненной сербами против боснийских мусульман в 90-е годы ХХ века, когда у власти был режим Слободана Милошевича, а также с неприсоединением Сербии к экономическим санкциям против России. 16 апреля, когда Вучич позвонил Ильхаму Алиеву, Комитет по политике и демократии ПАСЕ принял резолюцию о членстве в Совете Европы частично независимого региона Косово (напомним, что Азербайджан признает этот регион частью Сербии, - ред). Депутат Дора Бакояннис из Греции представила доклад, в котором утверждается, что Косово уже выполнило «многочисленные обязательства» и может стать полноправным членом организации. Однако решение о членстве в Совете Европы принимается на основе консенсуса Кабинетом министров этой организации. А потому данная резолюция будет включена в повестку дня заседания глав МИД стран-членов Совета Европы, которое состоится в мае. Хотя азербайджанская делегация в связи с известными событиями прекратила в январе этого года деятельность в ПАСЕ, Баку все еще имеет право голоса в Кабинете министров, поскольку остается членом Совета Европы. Таким образом, Азербайджан имеет право наложить вето на прием Косова в ряды организации.

Президент Александр Вучич уже заявил, что, если Косово будет принято в Совет Европы, Сербия будет вынуждена выйти из этой организации. А Мария Захарова на брифинге в МИД РФ назвала резолюцию ПАСЕ по Косово «позором» для этой организации. Еще одно опасное для Сербии событие может произойти 27 апреля, когда Генеральная Ассамблея ООН, возможно, признает 11 июля «Международным днем памяти геноцида в Сребренице». Проект этой резолюции обсуждается в Генеральной Ассамблее, и шансы на его принятие достаточно высоки. Напомним, что в июле 1995 года, в ходе наступления на Сребреницу армии Республика Сербска под командованием генерала Ратко Младича (Республика Сербска находится сейчас в составе Боснии и Герцеговины, являясь анклавом на территории Восточной Боснии, - ред.) были уничтожены более восьми тысяч боснийских мусульман.

Постановив, что боснийских мусульман расстреляли сербы, Международный трибунал по бывшей Югославии назвал это преступление «актом геноцида». С чем решительно не согласны Российская Федерация и Республика Сербия (не путать с Республикой Сербской – ред.) В частности, Москва в свое время заблокировала в ООН соответствующую резолюцию. 17 апреля Александр Вучич заявил местным СМИ, что, если Генеральная Ассамблея ООН примет эту резолюцию, инициированную Боснией и Герцеговиной, сербы будут признаны «геноцидной нацией», что приведет к требованиям боснийцев о выплате репараций и распаду Республики Сербия. Азербайджан в этой связи может оказать поддержку Сербии либо проголосовав в ходе Генеральной Ассамблеи ООН против резолюции о признании событий в Сребренице «днем геноцида», либо воздержавшись при голосовании. В данный момент позиция официального Баку по этому вопросу неизвестна.

Олег Бондаренко, российский политолог и главный редактор сайта «Балканист.ру», заявил в интервью изданию «Аргументы и факты», что существует реальный риск роспуска Республики Сербской. По его мнению, «Запад может распустить это образование в составе Боснии и Герцеговины и арестовать ее лидера, Мирослава Додика, чтобы ослабить позиции России на Балканах». «Для того, чтобы действительно, в полном смысле этого слова ликвидировать Республику Сербску, потребуется отменить Дейтонские соглашения, на основе которых в 1995 году и была создана нынешняя Босния и Герцеговина, - отметил Бондаренко. - Для переучреждения государства нужны какое-то новые основания. Вне зависимости от этого, Запад попытается минимизировать влияние власти Республики Сербской и, возможно, даже пойдет на арест ее президента Милорада Додика и его окружения». На вопрос журналиста «АиФ», зачем арестовывать Додика, который не проводил «геноцид в Сребренице», российский политолог ответил, что сейчас для Республики Сербской это уже вопрос коллективной ответственности.

«В последние 15 лет Милорад Додик занимает высокие посты в Республике Сербской, по сути, олицетворяя ее власть, - подчеркнул российский политолог. – То есть, является самым невписывающимся в западные стандарты политиком, который позволяет себе даже больше, чем президент Сербии Александр Вучич. Додик занимает откровенно антизападную и пророссийскую позицию, летает в Россию и встречается с Владимиром Путиным. В этом смысле он как бельмо на глазу у ЕС и, конечно же, в Брюсселе постараются сделать все, чтобы избавиться от него». По словам Бондаренко, попытка арестовать Додика вызовет «большие протесты и инциденты». Вопрос, возьмутся ли сербы за оружие при таком повороте событий, российский эксперт по Балканам считает открытым. Еще одно давление извне, с которым сталкивается Белград, связано с его отказом присоединиться к экономическим санкциям, введенным Евросоюзом против России. С одной стороны, Сербия не является членом этого объединения и не обязана присоединяться к санкциям. Но с другой, будучи кандидатом на членство в ЕС, Сербия находится под постоянным прессингом Брюсселя. Как пишут западные СМИ, «дирижером» этого давления является президент Франции Эммануэль Макрон, который также поддерживает резолюцию о событиях в Сребренице.