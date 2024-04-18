Пашинян: Российские пограничники не нужны, Азербайджан и Армения сами разберутся
Российские пограничники покинут посты в Тавушской области, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Российские пограничники появились там в одной ситуации, сейчас же она существенно изменилась. Это должно отразиться на всех направлениях. Это значит, что у нас граница, а не передовая. А граница – символ мира, это означает, что пограничники Армении и Азербайджана, взаимодействуя друг с другом, будут в состоянии обеспечивать ее охрану», - сказал Пашинян журналистам.