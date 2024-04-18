Пашинян о достижении Баку

Начало делимитации азербайджано-армянской границы – достижение для Баку, но это также важное достижение для Еревана, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«По сути, Армения и Азербайджан уже подтвердили признание территориальной целостности друг друга двусторонними подписями. Они подтвердили, что в процессе делимитации не будет создана новая граница, а будет воспроизведена граница, имевшая юридическое значение де-юре на момент распада СССР», - отметил Никол Пашинян.