Скончался заслуженный артист Азербайджана
Скончался заслуженный артист Азербайджана, певец Джаваншир Мамедов.
Как сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), 20 апреля в 12:03 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов об ухудшении состояния здоровья Джаваншира Мамедова.
«Бригада скорой помощи приехала по указанному адресу. Врачи скорой помощи зарегистрировали доврачебную смерть», - сказали в TƏBİB.
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