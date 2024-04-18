20 апреля в штабе Сухопутных войск состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Как сообщили в Минобороны, в совещании приняли участие заместитель министра обороны – командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев, начальники управлений, командиры соединений и объединений СВ.

Гасанов довел до сведения участников совещания задачи, поставленные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией. На совещании была проанализирована оперативная обстановка на азербайджано-армянской условной границе, боевая подготовка воинских частей и воинская дисциплина.

Министр дал указания о совершенствовании служебно-боевой деятельности, усилении бдительности, постоянной готовности к точному и своевременному выполнению боевых задач.

Гасанов также поставил конкретные задачи о принятии во взаимодействии с профильными государственными структурами необходимых мер для эффективного осуществления процесса делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией, обеспечения безопасности.

Кроме того, министр поручил оказать необходимую техническую поддержку работам по перевозке личного состава, боеприпасов и боевой техники российского миротворческого контингента, который был временно дислоцирован в Карабахском регионе Азербайджана, а в настоящее время покидает нашу страну.