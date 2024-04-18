Агентство заявило: Территория Азербайджана не используется для военных операций

На медиа-ресурсах Армении и ряда зарубежных стран распространяется совершенно необоснованная и не соответствующая действительности информация о якобы использовании территории Азербайджана в военных операциях против третьей страны, сообщили в Агентстве развития медиа (MEDİA).

Отмечается, что «подобная дезинформация является составной частью кампании очернения, проводимой против Азербайджана».

«Тиражирование в СМИ, вопреки профессиональным и международным этическим нормам, подобной непроверенной информации расценивается нами как очередная неудачная попытка бросить тень на международную репутацию нашей страны.

Мы призываем субъектов СМИ и журналистов не использовать информацию из неизвестных источников и проявлять принципиальность против любых проявлений атак дезинформационного характера, направленных на нашу страну», - говорится в заявлении.