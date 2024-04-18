Назарова поймали в Казахстане и вернули в Азербайджан

Генеральная прокуратура Казахстана удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры Азербайджана об экстрадиции Назарова Маиса Фахреддин оглу, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В связи с установлением обоснованных подозрений в совершении Маисом Назаровым преступлений, связанных с незаконным изготовлением, приобретением, хранением, транспортировкой, сбытом наркотических средств в крупном размере в составе группы лиц, было принято решение привлечь его в качестве обвиняемого. Он был объявлен в международный розыск за то, что скрывался от следствия.

Назаров был задержан на территории Казахстана и доставлен сегодня в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.