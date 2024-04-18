США выходят из Нигера

США согласились вывести свои войска из западноафриканского государства Нигер, подтвердил в пятницу CBS News официальный источник в Госдепе.

По словам источника, на встрече в пятницу заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл и премьер-министр Нигера Али Ламин Зейне «обязались сегодня начать переговоры в Ниамее, чтобы приступить к планированию упорядоченного и ответственного вывода американских войск из Нигера».

Оба чиновника «подтвердили важность двусторонних отношений и договорились продолжать сотрудничество в областях, представляющих совместный интерес», отметил источник.

В Нигере находится около 1000 американских военнослужащих.

Нигер играет центральную роль в операциях американских военных в африканском регионе Сахель.

В Нигере находится крупная американская авиабаза в городе Агадез, которая используется для пилотируемых и беспилотных наблюдательных полетов и других операций. США также вложили сотни миллионов долларов в подготовку военных Нигера с момента начала операций в этой стране в 2013 году.

Однако отношения между Нигером и западными странами испортились после того, как в июле прошлого года взбунтовавшиеся солдаты задержали президента страны.

В октябре Вашингтон официально объявил произошедшее в стране военными переворотом, что повлекло за собой принятие законов США, ограничивающих военную поддержку и помощь, которую они могут оказывать Нигеру. В марте американская делегация отправилась в Нигер, чтобы провести переговоры на высшем уровне и выяснить, возможно ли достичь соглашения, учитывающего интересы обеих сторон.