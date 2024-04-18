Грузия торгуется с Европой

Власти Грузии пересмотрят закон об «иноагентах», если ЕС решит принять Грузию в свои ряды, сообщил глава правящей партии страны «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Ираклий Гарибашвили.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Грузия может столкнуться с проблемами при вступлении в Евросоюз из-за принятия скандального законопроекта об «иноагентах». Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе на это ответил, что власти страны не откажутся от принятия закона, несмотря на критику со стороны представителей других стран.