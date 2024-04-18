В субботу 20 апреля в подмосковной Балашихе расстреляли мужчину, азербайджанца по национальности Назима Ахмедова, сообщают российские СМИ.

У 61-летнего Ахмедова был семейный продуктовый магазин на улице Свердлова. Утром, когда он приехал на работу, на парковке его выжидал неизвестный в черной одежде. Как только Назим вышел из машины, по нему открыли огонь.