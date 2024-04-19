ЕС впервые ввел санкции против израильтян

ЕС впервые ввел санкции против израильских мигрантов, сообщает Deutsche Welle.

По информации издания, четверым израильтянам и двум «радикальным» группам Lehava и Hilltop Youth запретили въезд на территорию ЕС и заморозили активы за насилие против палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

Речь идет о «пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения», а также о «нарушении права на собственность, частную и семейную жизнь палестинцев».