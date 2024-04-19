Джейхун Байрамов проводил посла Ирана домой
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Ирана в Азербайджане Сейида Аббаса Мусави по случаю завершения его дипломатической миссии, сообщили в МИД Азербайджана.
Стороны выразили удовлетворение развитием дружеских отношений и сотрудничества между двумя государствами, основанных на исторических корнях и взаимном уважении.
Аббас Мусави поблагодарил за поддержку, оказанную ему в период дипломатической деятельности.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Байрамов пожелал послу успехов в дальнейшей деятельности.