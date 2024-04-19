Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 16:23

В суде Нью-Йорка, где проходит уголовный процесс против бывшего президента США Дональда Трампа, отобраны 12 присяжных, которые должны вынести вердикт, виновен ли подследственный или нет. Это произойдет впервые в истории Америки, когда на скамье подсудимых оказался бывший лидер Соединенных Штатов, и впервые, когда судьбу экс-президента определят присяжные. Это окажет огромное влияние на политический и судебный ландшафт страны на поколения вперед. Трамп, как неоднократно писал haqqin.az, обвиняется в фальсификации документов, чтобы cкрыть секс-скандал. Он заплатил немалую сумму звезде порнофильмов Сторми Дэниэлс за то, чтобы та помалкивала об их связи. Однако судят его не за саму взятку, а за то, что он представил эти деньги, которые Дэниэлс передал его адвокат Майкл Коэн, как легальные траты своей компании Trump Organization. В случае, если Трамп будет признан виновным, его могут отправить за решетку на четыре года. Юристы говорят, что такой исход вполне вероятен.

Отбор присяжных между тем был довольно сложным. Все они, являющиеся жителями Нью-Йорка, главного демократического бастиона в США, должны были продемонстрировать свою беспристрастность. Из нескольких десятков первоначально отобранных двое были исключены судьей из списка. Одна из женщин призналась, что очень беспокоится о своей безопасности, и этот страх, по ее словам, помешает ей быть честной. Причина отстранения другого не объяснена, говорят, что судей не убедили его ответы. Всех без исключения кандидатов в присяжные расспрашивали об их семейном положении, работе, внимательно изучали их почту и посты в социальных сетях, чтобы отловить возможные упоминания Трампа. Один из кандидатов сказал, что он вообще никогда не размещал посты. «У меня только кнопочный телефон, и поэтому я не смотрю никаких подкастов», - сказал он, чем вызвал смех всех присутствовавших в зале заседаний. До этого кастинг не прошла одна дама, которая назвала Трампа «расистом и сексистским нарциссистом». Другая женщина заявила, что у нее нет мнения о политических взглядах Трампа, но он ей «не нравится, как человек». Еще одну претендентку отсеяли после того, как она призналась, что провела ночь в доме адвоката Трампа.

Наконец после трех дней отбора была сформирована команда из 12 присяжных. В нее вошли семеро мужчин и пятеро женщин. Они представляют все возможные расы и социальные группы — темнокожих, белых, азиатского происхождения, пожилых и молодых, одна является студенткой первого курса колледжа. Имена присяжных категорически запрещено раскрывать, также как и их места работы. Позволено только упоминать профессию. Судья Хан Мерчан будет обращаться к ним по номеру, который получил каждый. Под номером первым, например, скрывается работник торговли, который читает New York Times и Daily Mail, смотрит Fox News и MSNBC. Номер 3 — корпоративный юрист, который утверждает, что не знаком с другими обвинениями в адрес Трампа (!). Номер 5 — учительница в средней школе, она говорит, что не следит за политическими новостями в стране (!). Номер 11— женщина, которая работает в компании по изготовлению одежды. Она сказала, что ей «не нравится эгоистичный и корыстный Трамп». Защита потребовала отвести ее кандидатуру, но судья отказал ей в этом. Сам бывший президент, который обязан присутствовать на процессе, или поносит всех на свете, или спит. Судья обязал его держать рот закрытым, но Трамп уже 10 раз подряд нарушил это предписание. Для него весь процесс является «слишком долгой постановкой» и «политическим преследованием». Судью Хуана Мерчана, назначенного вести рассмотрение этого дела и имеющего безупречную репутацию, Трамп называет предвзятым. «Этот продажный судья засунул мне кляп в рот!», - говорит подследственный, а все свидетели для него «просто омерзительны». Но главный его тезис — то, что «нападение» на него является «нападением на всю Америку».