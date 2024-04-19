Турция и Германия о соглашении Азербайджана и Армении

Соглашение, достигнутое между комиссиями по вопросам делимитации госграницы Азербайджана и Армении, является важным вкладом в мирный процесс, говорится в сообщении Министерства иностранных дел Турции (МИД).

Отмечено, что официальная Анкара положительно оценивает результаты соглашения, в том числе возвращение Азербайджану четырех сел.

Также было подчеркнуто, что Турция приветствует продолжение переговоров между двумя странами.

В то же время германский МИД на своей официальной странице в соцсети Х написал, что соглашение между Азербайджаном и Арменией о демаркации границы по Алматинской декларации 1991 года устраняет основное препятствие на пути к мирному договору.

"Германия готова оказать любую поддержку в вопросе достижения устойчивого мира", - подчеркивается в сообщении.