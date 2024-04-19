Александр Караваев, автор haqqin.az, Москва 16:50

Намеченная на 22 апреля встреча Владимира Путина и Ильхама Алиева состоится спустя два года и два месяца, после подписания Декларации о союзническом взаимодействии России и Азербайджана. Президенты смогут обсудить итоги достигнутого, а также проверить, насколько сильно изменилась повестка двусторонних отношений. Предлагаю взглянуть на то, какими характеристиками обладает сегодня система балансов и противовесов во взаимоотношениях Москвы и Баку. Осознанный выбор России После того, как Россия поддержала Азербайджан в оформлении итогов 44-дневной войны, перед официальным Азербайджаном встал вопрос, каким образом поддержать Россию в ее жестком противостоянии с евроатлантическим миром. Безусловно, военный путь России является ее осознанным выбором – как правило, такого рода решения принимаются при отсутствии других возможностей достичь ту или иную цель. В свою очередь, Азербайджан решает собственные задачи, достигая поставленные перед собой цели. Однако в региональном плане интересы Баку и Москвы с определенного момента стали совпадать.

Точкой отсчета процесса сближения, скорее всего, стала серия консультаций между лидерами двух государств, в результате которых в 2010-2012 годах начались масштабные поставки в Азербайджан российской военной техники по серии контрактов, включивших 94 единицы танков Т-90С, около 100 единиц боевых машин пехоты БМП-3, дивизион (18 единиц) самоходных артиллерийских установок «Мста-С», дивизион (18 пусковых установок) реактивных систем залпового огня «Смерч», дивизион (18 единиц) самоходных артиллерийских орудий «Вена» и батарею (6 единиц) тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». И это лишь часть поставок, не включавшая средства ПВО и технические средства. Другой точкой отсчёта совпадения интересов стала политика Никола Пашиняна, который пришел к власти в Армении весной 2018 года на волнах политической дестабилизации и массовых протестных шествий. Поэтому к октябрю 2020 года наложившиеся одна на другую контуры региональной стратегии Москвы и Баку стали полноценно подкрепляться взаимными действиями. Внешние наблюдатели, не посвященные в эти нюансы, искренне удивлялись, почему Россия, не имея никаких ограничений и еще задолго до войны в Украине, не вмешалась в региональный конфликт на стороне Армении, а лишь отрабатывала свои обязательства по военной поддержке Еревана, причем в рамках, не превышающих минимума того, что было необходимо для обороны Армении (сегодня армяне утверждают, что этого было мало).

А затем, и это самое главное, Москва утвердила 9 ноября 2020 года такую схему регионального мирного соглашения, которая в среднесрочной перспективе Баку полностью устраивала. Завершающий акт этой российско-азербайджанской комбинации все мы наблюдали на днях, когда с территории бывшего советского конфликта, который, собственно, и стал главной причиной распада СССР, начался вывод российских миротворческих сил. Вместе, не мешая друг другу В конце концов, неважно какими мотивами руководствовались Россия и Азербайджан. Возможно, Владимир Путин и Ильхам Алиев исходили из общих геополитических убеждений и глубинных причин, позволявших двум лидерам совмещать и складывать "общий интерес". А может, речь идет о попутчиках на пару исторических остановок, работающих исключительно в пользу собственных национальных интересов. Хотя, вероятнее всего, это и то, и другое. Но факт остаётся фактом: лидеры России и Азербайджана вот уже не первый год работают вместе, не мешая друг другу и, по возможности, взаимно поддерживая инициативы. Особенно там, где они имеют схожий результат и, примерно, одинаковую реакцию западных игроков на стратегическом уровне. Во всяком случае, Азербайджан, не вступая в противоречие с могущественным евроатлантическим альянсом, оказался в ситуации конфликта с самой Францией – самым активным игроком нынешней европейской безопасности. И только благодаря отношениям с Германией и Италией, официальному Баку удается сохранить линии коммуникации с "корневой" Западной Европой.

При этом независимая и проактивная политика, проводимая Ильхамом Алиевым, позволяет Азербайджану наращивать влияние в Юго-Восточной Европе. В этом отношении расширяющийся разброс политических интересов Баку с евроатлантическим миром сближает Азербайджан и Россию, определяя их место по одну сторону большого грозового фронта. Мало того, благодаря интенсивной и проактивной дипломатии, Азербайджан выглядит на фоне России не как миньон, а, скорее, как важнейшее звено другого блока - третьей нейтральной силы. Речь идет о большой группе стран, которые не только не присоединились к антироссийским санкциям, но и развивают отношения с Москвой, стремясь подобрать ключи к нормализации ситуации, а главное, подготовиться к послевоенному раскладу, распределяя возможные бонусы по разным корзинам. Азербайджан, один из лидеров этой глобальной группы, одновременно возглавляет субрегион южнокавказского соседства, соревнуясь за внимание и ресурсы "влиятельного мира" на Западе, Востоке и Юге. При этом Баку и Москва ведут разговор на равных. Речь тут не о масштабах, которые несоизмеримы. Куда важнее, что на протяжение последних четырех лет все региональные изменения Москва и Баку задумывали и прорабатывали вместе. И в этом плане последние четыре года российско-азербайджанского союзничества стоят всех предыдущих постсоветских лет.

Опора и ресурсные потенциалы С какими стратегиями и ожиданиями Баку и Москва продвигаются навстречу друг другу? Для России важность партнёрства с Азербайджаном определяется несколькими формулами. Первую из них можно представить, как "ботанический сад" - поставки азербайджанской аграрной продукции будут расширяться год от года, учитывая сокращение или полное выпадение восточноевропейского импорта, (Азербайджан, в частности, лидер по поставкам в РФ томатов, хурмы, яблок, вишни и черешни). Причем это дорога с двухсторонним движением. Российские регионы для Азербайджана являются источником поставок готовой продовольственной продукции в сфере зерна и мучных изделий, кормов и удобрений. Общий объем азербайджанского импорта в РФ, включая электричество, полимеры и продукты газохимии, превышает 1 миллиард 100 миллионов долларов. Азербайджан для России также государство "удобного флага" для релокации промышленных предприятий и некоторых сегментов российского бизнеса, подпавших под рестрикции западного альянса. Впрочем, это всего лишь один из новых факторов промышленной кооперации, развившейся за долгие годы до введения санкций.

В частности, итогом анализа внутреннего азербайджанского рынка и перспектив экспорта стало решение АвтоВАЗа начать расширенную сборку в Азербайджане модельного ряда Lada Granta (по итогам 2024 года объем выпуска составит до полутора тысяч автомобилей). Интересные перспективы могут возникнуть в Азербайджане у железнодорожного машиностроения и авиастроения. Бакинский вагоноремонтный завод, старейшее предприятие отрасли, основанное еще в 1881 году, осуществляет в данное время ремонт всех видов цистерн. Межправительственная группа Москвы и Баку обсуждает планы по модернизации и расширению этого предприятия до уровня вагоностроительного завода. Интересные решения могут быть и в области авиастроения, которое ещё не было задействовано в двустороннем блоке. Опять же, из прошлого можно привести примеры советской авиационной промышленной кооперации. В 1970-е функционировал "Бакинский агрегатный завод" (до этого машиностроительный завод), который, среди прочего, специализировался на производстве элементов внутренней компоновки салонов пассажирских авиалайнеров - от кухонно-буфетного оборудования, до отдельных агрегатов типа кондиционеров. Там же выпускали шаровые и цилиндрические баллоны высокого давления. В принципе, учитывая задачи масштабирования российского авиапрома, восстановленное в Баку предприятие могло бы оказаться востребованными по ряду компонентов.