Резкое заявление экс-премьера Грузии

По словам Гарибашвили, мир находится в очень сложной ситуации и «в настоящее время мы тратим время на внутреннюю грызню».

«Люди забыли, что в мире существует непредсказуемая политическая среда безопасности. Существовавший в мире порядок нарушается день ото дня, и никто не знает, когда будет установлен новый порядок, какой конфигурации он будет стоить. Война продолжается в Украине.

Вы знаете, что с начала войны Украине было выделено 250 миллиардов долларов. Говорят, что 200 миллиардов потратила и Россия. Теперь дополнительно из Америки будут выделены 50 или 60 миллиардов. Эта война продолжается. Никто не знает, когда это закончится.

Опасность, о которой мы говорили, о том, что существует реальная опасность переноса этой войны в нашу страну, никуда не делась. Я хочу обратиться к безответственным силам, которые пытались втянуть нашу страну в войну: кто будет нести ответственность, если ситуация в стране не будет развиваться так, как сегодня?

Единственной политической силой, сохранившей сегодня мир и стабильность в стране, является «Грузинская мечта». Если кто и способен сохранить этот мир и стабильность, так это Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта». Мы прекрасно знаем, что при каждом правителе были войны, гражданская война, война с Россией, потеря территорий, уничтожение героических воинов, поэтому вопрос очень серьезный.

Посмотрите, что происходит на Ближнем Востоке. Я имею в виду израильско-палестинскую войну, взрывоопасную ситуацию между Ираном и Израилем. Вернулась риторика ядерной войны. Говорят страны-члены НАТО, и Россия. Будет демонстрация ядерного оружия, а мы тем временем тратим время на внутреннюю грызню. Знайте, что мы не допустим никакой дестабилизации», - подытожил Гарибашвили.