Зеленский допустил возможность войны России с НАТО
Война России с НАТО возможна, под угрозой могут оказаться балтийские страны. Противостояние возможно, если Украина не устоит, заявил президент Украины Владимир Зеленский бразильским СМИ.
"Хотя скажу, что если мы не выдержим это все, но я верю, что этого не произойдет, но предположим, что мы не выдержим, то в России не так много шагов куда идти дальше. Они придут в балтийские государства, хочет это кто-то не хочет, говорят, что этого не будет, все эти споры лишние - они точно придут, потому что им нужно куда-то идти вперед", - сказал он.
Глава украинского государства заявил, что все империи следовали таким путем, а для российского президента Владимира Путин безопаснее всего будет выступить против стран, где не будет большого противостояния. По мнению Зеленского, Путин не повторит ошибку, как с Украиной.
"Второй раз он такую ошибку не повторит, потому что проще с меньшей страной. Меньше защищена, меньше людей, меньше оружия. И это будет страна, которая была в Советском союзе. И под это попадают балтийские страны. И он туда пойдет", - считает украинский президент.
Зеленский отметил, что в случае нападения на страны Балтии западным войскам будет сложно выбивать россиян.
"И это будет война Россия - НАТО. Безусловно, она будет, если Украина не устоит. Или не идти туда. И тогда это будет победа России над странами НАТО. И тогда будет перераспределение территорий по всему миру", - заявил он.