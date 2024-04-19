Палестинцы угрожают США

После того как США наложили вето на резолюцию СБ ООН по вопросу признания «палестинского государства», президент Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил о необходимости пересмотра отношений между ПА и Вашингтоном. По его словам, американское вето провоцирует «ухудшение ситуации» на Ближнем Востоке.

Аббас указал на то, что США «несут ответственность за отсутствие стабильности в регионе, поскольку отказываются признать палестинское государство». Он подчеркнул, что ПА будет формировать новую стратегию, основанную исключительно на «интересах палестинских арабов», в отличие от американской политики или интересов других стран.

Попытка Палестинской автономии получить полноправное членство в ООН закончилась провалом. США наложили вето на эту инициативу, оказав поддержку Израилю.