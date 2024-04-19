25 апреля Bakcell раздаст подарки на 100 000 ГБ!

Последние несколько недель захватывающие новости от Bakcell не покидают медиа-повестку страны. Компания объявила, что 25 апреля предоставит 100 000 ГБ интернет-данных в качестве подарков, а также другие сюрпризы.

Судя по всему, вскоре все узнают об обещанном подарке от Bakcell 25 апреля. Как следует из видеороликов знаменитостей, 25 апреля в 18:00 компания Bakcell проведет гала-мероприятие на Бульваре. Приглашаются все желающие.