Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов принял участие в ежегодной весенней сессии органов управления Международного валютного фонда и Всемирного банка и провел встречу с действующим управляющим директором МВФ Кристалиной Георгиевой.

Шарифов передал Кристалине Георгиевой поздравления президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с ее переизбранием на должность управляющего директора МВФ.

Георгиева выразила глубокую благодарность за поздравления. Она пообещала, что Фонд готов поддержать проведение в Азербайджане 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре 2024 года.

В ходе встречи также обменялись мнениями об отношениях Азербайджана с МВФ и возможностях сотрудничества в рамках COP29.