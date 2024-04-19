В Бахмуте ликвидированы высокопоставленные российские офицеры
В Бахмуте ракеты HIMARS ударили по командному пункту россиян из 331-го парашютно-десантного полка 98-й дивизии, сообщают зарубежные телеграм-каналы.
Командный пункт был размещен в двухэтажном административном здании в центральной части города. В результате удара ликвидированы 8 русских офицеров.
Среди них были начальник разведки полка, начальник артиллерии, начальник связи полка, старший помощник начальника штаба полка.
Число раненых неизвестно, информация пока не подтверждена официальными источниками.