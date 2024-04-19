Зеленский: Все забыли, что Израиль не входит в НАТО…

Президент Владимир Зеленский назвал двойными стандартами то, что Запад помог защитить небо Израиля во время атаки со стороны Ирана, однако отказывается делать то же для Украины во время российских атак. Об этом он сказал в интервью бразильским журналистам.

Украинский лидер напомнил, как в начале полномасштабного вторжения России Украина просила Запад закрыть небо, однако партнеры отказывались, аргументируя это тем, что это означало бы втягивание в войну с РФ, так как Украина не является страной НАТО.

«С Израилем история абсолютно прагматичная – им нужно было уничтожить все, что летело на голову израильтянам. Молодцы, что уничтожили, и что люди там живы, и слава богу. Но, тем не менее, это и есть двойные стандарты. Все забыли в такой момент, что Израиль не является страной НАТО», – подчеркнул Зеленский.

Зеленский также обвинил Россию в развале оборонно-промышленного комплекса Украины.

«За 30 лет независимости Украины Россия тут имела агентов и делала все, чтобы Украина не развивалась, чтобы оружие отдавалось, чтобы заводы ОПК были уничтожены», - заявил он.

«И поверьте: Путин боится нас очень сильно. Я в этом уверен», - подытожил президент Украины.