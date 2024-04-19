Ульвия Худиева, собкор 19:53

Глобальная проблема, связанная с изменением климата на планете, не обошла стороной и Азербайджан. Согласно недавним подсчетам, произведенным агентством «Азеркосмос», только 24 процента территории нашей страны не столкнулись с угрозой засухи. 15 процентов территории Азербайджана имеют очень высокий риск засухи, 8 процентов – высокий, 28 процентов – средний и 25 процентов – низкий. В списке 33 стран, которым к 2040 году грозит тотальная засуха, подготовленном Международным институтом природных ресурсов, Азербайджан занимает 18-е место. Проблема засухи наносит серьезный ущерб фермам, занимающимся как растениеводством, так и животноводством, а также снижает уровень продовольственной безопасности в стране.

Например, в 2022 году Министерство сельского хозяйства объявило, что из-за сильной засухи в Азербайджане погибли около 100 тысяч гектаров зерновых культур. Напомним, что зерновые в Азербайджане составляют около 10 процентов возделываемых земель. В результате, в 2022 году уровень самообеспечения Азербайджана пшеницей снизился с 62 до 57 процентов, а расходы на ее импорт выросли почти на 100 миллионов — до 437 миллионов долларов. Другими словами, угроза засухи создает серьезные риски для всей страны, а не только для тех, кто работает в сельском хозяйстве. В такой ситуации крайне важно правильно и экономно использовать водные ресурсы, создавать запасы воды для своевременного полива посевных площадей, а также налаживать современные оросительные системы. Проект реконструкции Ширванского водоканала (ранее Верхне-Ширванский водоканал), заложенный 16 апреля президентом Ильхамом Алиевым, также направлен на решение этой важнейшей задачи.

Как уже сообщалось, 8 апреля глава государства подписал распоряжение о реконструкции Ширванского и Карабахского каналов. И уже через неделю состоялась церемония закладки фундамента Ширванского канала. Ранее этот канал имел земляное русло, однако с годами значительная его часть вышла из строя, что и стало причиной ощутимых потерь. Из-за чего прилегающие к каналу земельные участки засолились и стали непригодными для посевов. Президент отметил, что после реконструкции Ширванского канала тысячи людей почувствуют реальную выгоду от реализации этого проекта. Как сообщается, длина этого 120-километрового канала будет увеличена почти вдвое и составит более 200 километров. А это значит, что посевные площади, орошаемые посредством Ширванского канала, также увеличатся вдвое и составят после реконструкции 230 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Если раньше Ширванский канал орошал угодья восьми районов, то после реконструкции он будет охватывать уже десять регионов страны, а его конечной точкой станет озеро Гаджигабул, полностью высохшее более десяти лет назад.

Карабахский канал (ранее он назывался Верхне-Карабахским), который по распоряжению президента также будет перестроен, позволит орошать 115 тысяч гектаров посевных земель. Его реконструкция начнется в следующем году и обеспечит оросительной водой девять районов. Сарван Агаев, главный советник Открытого акционерного общества «Азербайджанская мелиорация и водное хозяйство», сообщил редакции haqqin.az, что Верхне-Ширванский канал был сдан в эксплуатацию в 1958 году. До сих пор земляное русло канала обеспечивало поливной водой 149,4 тысячи гектаров посевных земель в десяти районах республики. Однако после реконструкции потери значительно сократятся и преимуществами Ширванского канала смогут воспользоваться сотни фермеров Гаджигабульского, Евлахского, Агдашского, Геокчайского, Уджарского, Зардабского, Ахсуинского, Кюрдамирского, Исмаиллинского и Шемахинского районов. «После реконструкции Ширванского канала, его забетонируют, что снизит потери воды, - уточнил Агаев. - Кроме того, пропускная способность канала составит 180 тысяч кубометров. При этом гидротехнические сооружения на канале будут соответствовать современным стандартам». После завершения строительства канала 228 тысяч гектаров пахотных земель в десяти регионах будут обеспечены оросительной водой, из них 112 тысяч гектаров – уже существующие пашни, а 116 тысяч - новые пахотные земли.

Верхне-Ширванский оросительный канал, введенный в эксплуатацию в 1958 году и являющийся вторым по величине в стране, берет начало из Мингечаурского водохранилища. Канал также снабжает питьевой водой жилые районы. В результате непрерывной 65-летней эксплуатации, а также резкого увеличения годовых потерь и выхода из строя устаревшего оборудования, мелиоративное состояние земель резко ухудшилось и деградировало. Все это создало в вегетационный период дефицит в подаче оросительной воды на существующие сельскохозяйственные угодья, усугубило напряженность в удовлетворении постоянно растущей потребности региона в воде и привело к нарушению экологического баланса. Агаев отметил, что по заказу Агентства водного хозяйства турецкой консалтинговой компанией Su Yapı были подготовлены технико-экономические обоснования и четырехэтапный рабочий проект реконструкции Верхне-Ширванского канала.