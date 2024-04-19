Жаля Агазаде, собкор 20:15

Из-за загрязнения окружающей среды, некачественного питания и нездорового образа жизни, в том числе различных вирусных заболеваний, появившихся в последние годы, число пациентов, нуждающихся в трансплантации органов, растет день ото дня. В результате, Азербайджан достиг серьезных успехов в области трансплантации органов и тканей. Были подготовлены квалифицированные медицинские кадры, выполняющие операции по трансплантации органов, сформирована законодательная база, а с прошлого года трансплантация органов включена в пакет услуг обязательного медицинского страхования.

К сожалению, далеко не все пациенты, которым требуется операция по трансплантации органов, имеют шанс дожидаться донора. Эту ситуацию может качественным образом изменить указ президента Ильхама Алиева, в соответствии с которым в августе 2022 года при Министерстве здравоохранения был создан Координационный центр донорства и трансплантации органов, о деятельности которого корреспонденту haqqin.az рассказала председатель правления Центра Егана Аббасова. Отметив, что Министерством здравоохранения проводится серьезная работа по пересадке органов и тканей, Аббасова подчеркнула, что в 2023 году при министерстве была создана Комиссия по этике, а также утвержден специальный протокол о смерти мозга. «В настоящее время на диализе в нашей стране находятся порядка четырех тысяч пациентов, - отметила Егана Аббасова. – Есть и те, кто ждет трансплантации печени. Наша главная цель - провести после подтверждения смерти мозга пациента соответствующую работу по передаче здоровых органов больным, ожидающим донора». По словам руководителя Центра трансплантации органов, после пересадки пациенты могут вернуться к нормальной жизни.

«Есть и экономическая сторона вопроса, - отметила Аббасова. - Например, годовая стоимость диализа одного больного обходится государству в 15 тысяч манатов. После операции пациент возвращается к нормальной жизни, и государство может направить эти средства на другие цели». Аббасова говорит, что, хотя некоторым пациентам пересаживают органы близких родственников, есть сотни больных, у которых нет донора. «И в таких случаях выход один, - пересадить этим пациентам органы больных, у которых официально зафиксирована смерть мозга, - говорит она. - В связи с чем мы проводим последовательную просветительскую и пропагандистскую работу. По статистике, тридцать из ста человек умирают из-за нарушения работы мозга. Из них, примерно, у десяти-пятнадцати человек причиной летального исхода становится смерть мозга, которая в Азербайджане до сих пор не диагностируется». По словам Аббасовой, в Турции Центр трансплантации органов был создан еще в 1970 году, а первая операция по трансплантации органов была проведена спустя тридцать лет. Однако она уверена, что в Азербайджане ждать так долго не придется. В частности, азербайджанские реаниматологи уже проходят семинары и курсы квалификации с таким расчетом, чтобы можно было оперативно проинформировать Центр трансплантации о диагностировании в больнице случая смерти мозга.

«До сих пор, - говорит Аббасова, - в Центр поступали сообщения только о двух случаях смерти мозга, но в обоих семьи скончавшихся пересадить органы своих близких не разрешили. Важно уточнить в этой связи, что существует специальная форма, утвержденная Кабинетом министров Азербайджана, которая предполагает, что после смерти людей, подписавших ее, согласие членов их семей на передачу органов уже не требуется. Но не каждый из тех, кто подписал эту форму, становится донором, поскольку не все умирают в реанимации». За последние годы больницы в Азербайджане были оснащены современным медицинским оборудованием, которое, как уверяет Аббасова, позволяет максимально точно поставить диагноз о смерти мозга. «Состояние комы и смерть мозга сильно отличаются друг от друга, - пояснила Егана Аббасова. - После смерти мозга пациент дышит с помощью аппарата искусственного дыхания. Его кровь насыщается кислородом с помощью аппарата, а сердце, независимо от мозга, работает в автоматическом режиме. Если мозг мертв, а пациент подключен к аппарату искусственного дыхания, сердце может проработать до двух суток. Если же кто-то умирает от смерти мозга в отделении интенсивной терапии, то его органы могут быть пригодны для трансплантации в течение двух дней. Действующее законодательство позволяет пересаживать органы умерших людей. Смерть мозга чаще всего происходит в результате автомобильных аварий, опухолей и кровоизлияний в мозг. В таком случае проводятся лабораторные обследования пациента, они направляются Комиссию по этике, которая и определяет, пригодны ли органы для трансплантации». По словам Аббасовой, перед операцией по пересадке органов, пациент проходит множество проверок. Важно также, что именно пациент вправе выбрать врача, который будет проводить трансплантацию, после чего его отправят в клинику, в которой практикует выбранный им хирург. В клинике пациент проходит медицинскую комиссию, которая проверяет, нужен ли ему донорский орган. И только после этого донора информируют об операции, и он подписывает существующую форму.