С первой частью беседы печатной версии можно ознакомиться по этой ссылке . Со второй частью – по этой .

В своей беседе журналисты затронули наиболее актуальные вопросы внутренней и внешней политики Турции, а также проблемы регионального порядка.

- Не будем забывать про диалектику исторического процесса. В нашем регионе Османская и Российская империи исторически всегда были соперниками и никогда - союзниками. Это тоже часть сбалансированной политики?

- Да, Турция и Россия на протяжении истории несколько раз воевали. Однако, необходимости делать это вновь нет. Другими словами, прошлое осталось в прошлом и на события нашего времени влиять не должно.

В частности, мне очень понравилась позиция президента России относительно событий 15 июля. Когда за океаном все еще спали, он первым выразил поддержку законно избранному президенту Турции.

С другой стороны, Россия – наш сосед. В целом, наблюдая за политикой этой страны, я начала проявлять к ней интерес.

Расскажу Вам следующее. В 90-е годы прошлого века, после распада СССР, я, да и Вы, насколько мне известно, в рамках программ различных институтов часто бывали в США, Великобритании, в Европе… И я довольно часто рассматривала события в России и в нашем регионе через призму западных взглядов. А потом однажды решила посмотреть на вещи с точки зрения российских источников.

Продолжая образование в России, я начала глубже изучать историю российско-турецких взаимоотношений и поэтому, кстати, стала посещать музеи. Это касательно фотографий, о которых Вы говорили (смеется).

Кстати, когда я попала в Лувр и Версальский дворец, то впервые узнала, что такое дворец без туалетов. Культура туалетов, которая пошла от османов, до Франции XVIII века так и не добралась…

- Кстати, тогда османы и французы были союзниками.

- Да. В те времена король Франции часто обращался к османскому султану, прося прислать врачей, – эпидемии чумы выходили из-под контроля. Однажды султану стало интересно, и он решил спросить у турецких медиков, почему Францию так часто охватывают всевозможные эпидемии. И врачи объяснили, что причина – в отсутствии гигиены. Тогда султан решил отправить во Францию инженеров, чтобы те помогли установить в домах ванные и туалеты. При этом он просил донести до сведения короля Франции, что, если его рекомендация не будет принята, направлять врачей в эту страну он больше не будет.

Словом, хочу сказать, что, находясь за рубежом, я первым делом посещаю различные дворцы. Отсюда и мой интерес к Кремлю. Еще в Москве я бывала в Большом театре. В целом, отвечая на один из Ваших предыдущих вопросов, хочу сказать, что находиться в подобных местах – это нормальная практика.

- Вы говорите, что во время попытки государственного переворота в Турции Путин оказал поддержку Эрдогану. Но Дугин в одном из своих интервью говорил, что на самом деле все было гораздо интереснее. По его словам, российская разведка спасла жизнь Эрдогана, которого, мол, защищали две тысячи российских разведчиков.

- Непонятно, откуда у Дугина такая информация. Я об этом ничего не знаю… На кого работает Дугин?

- Дугин связан с ФСБ.

- Повторяю, у меня нет такой информации. Знаю только, что во время этих событий турецкий народ поступил мудро. А сам Эрдоган действовал очень хладнокровно. Турки справились с последствиями происков агентурной сети. Потому что их возглавляет такой лидер как Эрдоган.

Что же касается Путина, то он действительно первым выразил свою поддержку. Считаю это очень важным фактором.

- Нет ли в Турции опасений, что за одной «пятой колонной» может прийти другая? Да, справиться с FETO турки сумели. Но ведь КГБ по-прежнему жив. Даже несмотря на развал СССР и ослабление России.

- Турция – это цивилизованное государство, которое управляется очень грамотно, на основе идеально выстроенной системы взаимоотношений. Я не могу сказать, что с угрозой FETO полностью покончено. Не могу сказать, что больше нет «пятой колонны». Но полностью согласна с тем, что опасность существует, хотя турецкое государство это учитывает.

В целом, турецкие государство и народ – и я в этом абсолютно уверена - рано или поздно выявят любые подобные элементы. И предпримут соответствующие меры. Вне зависимости от того, кому эти элементы служат. Хочу особо подчеркнуть, что это относится даже к самым близким союзникам. Повторюсь: подобные попытки были, есть и будут. Но успехом они, уверяю Вас, не увенчаются.

- Кстати, за последние месяцы в отношениях Турции и России наблюдается некоторое охлаждение. Турецкие компании в России закрываются, их банковские счета – замораживаются. Российские олигархи, переехавшие в Турцию на фоне введения санкций, постепенно покидают страну и перебираются в Объединенные Арабские Эмираты. Ну, и кульминационный момент: 9 мая, в день, когда русские празднуют Победу, Эрдоган будет не в Кремле с Путиным, а в Белом доме – с Байденом…