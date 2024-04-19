Россия потеряла в Украине не менее 100 военных самолетов

Россия в ходе войны против Украины потеряла не менее 100 боевых самолетов, отмечается в отчете разведки Министерства обороны Британии.

По данным разведки, стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 был сбит украинской ракетой С-200, ранее аналогичным оружием был поражен самолет-разведчик А-50 над Азовским морем.

О крушении бомбардировщика Ту-22М3 в Ставропольском крае Минобороны РФ сообщило в минувшую пятницу. По данным военного ведомства, самолет возвращался на аэродром «после выполнения боевого задания». Летчики успели катапультироваться. Двух членов экипажа спасти не удалось.

Причиной крушения в Минобороны назвали «техническую неисправность». Боекомплекта на борту не было, самолет упал в безлюдной местности. Разрушений на земле нет, подчеркнули в ведомстве.

Крушение Ту-22М3 — это операция Главного управления разведки Минобороны Украины, заявлял «РБК Украина» источник в украинской армии. «Это первый самолет стратегической авиации, который удалось уничтожить Украине во время полета. Он наносил удары по Украине», — сказал собеседник издания.

По его данным, после крушения бомбардировщика Ту-22М3 другой самолет, летевший за ним, развернулся.