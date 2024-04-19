Зеленский: У Украины не все так плохо, как утверждает Россия

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью бразильским СМИ назвал нарративами России заявления, что на фронте "все плохо и инициатива в руках россиян".

Украинский президент сказал, что у россиян больше оружия, чем у украинских военных. «Этот момент сейчас такой непростой», - отметил он. Однако, подчеркнул Зеленский, как только будет одобрена военная помощь, шаг за шагом оружие будет: «Мы будем на это не просто рассчитывать, а бороться за это».

Украинский лидер подчеркнул, что украинцы не собираются отказываться от борьбы за свою страну, свою независимость и от планов вступления в ЕС и НАТО. «Руки никто не опускает», - сказал Зеленский.

Президент Украины также сообщил, что в ближайшие месяцы Украина должна подписать двусторонние соглашения в сфере безопасности с рядом стран, включая Соединенные Штаты. «После того, как мы пройдем Конгресс, - сказал Зеленский, имея ввиду принятие законопроекта о помощи Украине, который нижняя палата парламента США должна поставить на голосование в ближайшее время, - мы придем к этому мощному соглашению с США».

Соглашение в сфере безопасности, особо подчеркнул он, затрагивает не только оборону, но и гуманитарные аспекты, восстановление, финансовую и экономическую поддержку.