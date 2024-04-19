США спасают Украину: деньги и вооружение в пути обновлено 22:12
Палата представителей США приняла законопроект о помощи Украине. Ранее был принят документ об оказании помощи Тайваню.
Часть американского вооружения уже размещена на складах по всей Европе и может быть немедленно перевезена в Украину. Некоторая техника может попасть в Украину в считанные дни, на доставку другой могут понадобиться недели.
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Палата представителей (нижняя палата Конгресса) США приняла законопроект о конфискации замороженных активов России в пользу Украины.
Ранее сообщалось, что все страны Евросоюза поддержали идею передать Украине доходы от замороженных российских активов.