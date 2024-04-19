Важные встречи министра финансов в Вашингтоне ФОТО
Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов принял участие в мероприятии «Реализация торгово-логистического потенциала Среднего коридора», организованном в рамках весенней встречи Международного валютного фонда (МВФ) и группы Всемирного банка (ВБ) в Вашингтоне.
Выступая на мероприятии, Шарифов отметил, что Баку продолжит оставаться активным и важным партнером проекта Срединного коридора.
Затем министр провел встречи с действующим управляющим директором МВФ Кристалиной Георгиевой, президентом Азиатского Банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем, главным исполнительным директором Фонда климатических инвестиций Тарие Гбадагесин, председателем правления Евразийского банка развития Николаем Подгузовым, госсекретарем по международным финансам Швейцарии Даниэллой Штоффель, а также с представителями международных кредитных рейтинговых агентств Standard & Poor's и Moody's, обсудил с ними вопросы взаимного сотрудничества.