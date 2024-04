Зеленский: Спасибо, Америка!

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Палату представителей США, соответствующую публикацию он сделал в соцсети Х.

«Жизненно важный законопроект о помощи США, принятый сегодня Палатой представителей, поможет предотвратить расползание войны, сохранит тысячи и тысячи жизней и сделает оба наших народа сильнее.

Справедливый мир и безопасность могут быть достигнуты только благодаря силе.

Мы надеемся, что законопроекты будут поддержаны в Сенате и направлены на рассмотрение президенту Байдену. Спасибо, Америка!», - говорится в публикации президента Украины.

I am grateful to the United States House of Representatives, both parties, and personally Speaker Mike Johnson for the decision that keeps history on the right track.



Democracy and freedom will always have global significance and will never fail as long as America helps to…