Зеленский: Спасибо, Америка!

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Палату представителей США, соответствующую публикацию он сделал в соцсети Х.

«Жизненно важный законопроект о помощи США, принятый сегодня Палатой представителей, поможет предотвратить расползание войны, сохранит тысячи и тысячи жизней и сделает оба наших народа сильнее.

Справедливый мир и безопасность могут быть достигнуты только благодаря силе.

Мы надеемся, что законопроекты будут поддержаны в Сенате и направлены на рассмотрение президенту Байдену. Спасибо, Америка!», - говорится в публикации президента Украины.