Зеленский: Спасибо, Америка!
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Палату представителей США, соответствующую публикацию он сделал в соцсети Х.
«Жизненно важный законопроект о помощи США, принятый сегодня Палатой представителей, поможет предотвратить расползание войны, сохранит тысячи и тысячи жизней и сделает оба наших народа сильнее.
Справедливый мир и безопасность могут быть достигнуты только благодаря силе.
Мы надеемся, что законопроекты будут поддержаны в Сенате и направлены на рассмотрение президенту Байдену. Спасибо, Америка!», - говорится в публикации президента Украины.
I am grateful to the United States House of Representatives, both parties, and personally Speaker Mike Johnson for the decision that keeps history on the right track.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 20, 2024
Democracy and freedom will always have global significance and will never fail as long as America helps to…