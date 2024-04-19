Премьер-лига: «Зиря» обыграла «Нефтчи» в борьбе за медали и еврокубки «Карабах» сыграл вничью; видео
Сегодня состоялись два матча 31-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
В игре, имевшей важное значение в борьбе за медали и путевки в еврокубки, «Зиря» в родных стенах со счетом 3:1 обыграла «Нефтчи».
На 19-й минуте Эмин Махмудов с пенальти вывел гостей вперед. На 43-й минуте Рагим Садыхов сравнял счет - 1:1.
На 67-й минуте «Зиря» осталась в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Джейхун Нуриев. Но даже играя вдесятером, подопечные Рашада Садыхова смогли вырвать победу. Фуад Байрамов на 79-й минуте сделал счет 2:1, а спустя шесть минут Владислав Кулач воспользовался ошибкой голкипера Рза Джафарова и поставил окончательную точку в матче – 3:1.
Благодаря этой победе «Зиря» поднялась на 2-е место в турнирной таблице, опередив «Сумгаит» и «Нефтчи», у которых по 47 очков.
В другом матче дня уже давно ставший чемпионом «Карабах» играл с «Габалой», которая смирилась с последним 10-м местом. Встреча завершилась вничью 2:2.
Вчера «Туран-Товуз» дома проиграл «Сумгаиту» - 1:4. Завтра состоятся еще две встречи: «Кяпяз» - «Сабах» и «Араз-Нахчыван» - «Сабаил».
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 73 очка (31 матч)
2. «Зиря» - 49 (31)
3. «Сумгаит» - 47 (31)
4. «Нефтчи» - 47 (31)
5. «Сабах» - 43 (30)
6. «Туран-Товуз» - 42 (31)
7. «Сабаил» - 39 (30)
8. «Араз-Нахчыван» - 32 (30)
9. «Кяпяз» - 31 (30)
10. «Габала» - 17 (31).