В игре, имевшей важное значение в борьбе за медали и путевки в еврокубки, «Зиря» в родных стенах со счетом 3:1 обыграла «Нефтчи».

На 19-й минуте Эмин Махмудов с пенальти вывел гостей вперед. На 43-й минуте Рагим Садыхов сравнял счет - 1:1.

На 67-й минуте «Зиря» осталась в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Джейхун Нуриев. Но даже играя вдесятером, подопечные Рашада Садыхова смогли вырвать победу. Фуад Байрамов на 79-й минуте сделал счет 2:1, а спустя шесть минут Владислав Кулач воспользовался ошибкой голкипера Рза Джафарова и поставил окончательную точку в матче – 3:1.