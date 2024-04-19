США ответят за решение о конфискации собственности РФ, Москва примет меры, отвечающие ее интересам без ограничения по времени. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС.

«Конфискация активов РФ навредит имиджу США и отпугнет инвесторов в эту страну», - добавил он.

По словам Пескова, решение об оказании помощи Украине ожидаемое и было прогнозируемым.

«Это еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима», - уверен представитель Кремля.