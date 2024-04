Помощь Украине от Литвы

Литва объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на публикацию Министерства обороны Литвы.

По данным ведомства, оборудование уже прибыло в Украину.

"Мы передали украинским вооруженным силам легкий боевой самолет L-39ZA Albatros в разобранном виде", – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, этот штурмовик использовался в армии Литвы для обучения офицеров управления истребителями, которые обеспечивают боевую готовность летчиков.

🇱🇹🇺🇦Today, another shipment of Lithuanian military aid reached Ukraine. We delivered a disassembled light attack aircraft L-39ZA "Albatros" to the Ukrainian Armed Forces. L-39ZA "Albatros" was used in @LTU_Army to train fighter control officers, ensuring pilots' combat readiness. pic.twitter.com/sS3STsu8N2