Захарова все разложила по полочкам
Выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню углубит мировые кризисные явления. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Выделение Соединенными Штатами военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления: военная помощь киевскому режиму является прямым спонсированием террористической деятельности, Тайваню - вмешательством во внутренние дела Китая, Израилю - прямой дорогой к эскалации беспрецедентного обострения в регионе», - отметила она.