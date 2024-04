Кулеба: Плохой день для Путина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Палату представителей США за одобрение помощи Украине. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Плохой день для всех, кто осмеливался верить, что Америка может дрогнуть, когда дело доходит до защиты того, за что и за кого она выступает. Мы благодарны Палате представителей Конгресса США, ее спикеру и членам обеих партий за принятие долгожданной помощи Украине», — написал он.

A bad day for Putin. A bad day for anyone who dared to believe that America could waver when it comes to defending what and who it stands for.



We are grateful to the U.S. House of Representatives, its Speaker and members of both parties, for passing the long-awaited Ukraine aid… pic.twitter.com/bGUICDvBhM