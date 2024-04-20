Недобрые пожелания Медведева США

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале заявил, что Россия все равно победит, несмотря на выделение законодателями США 61 миллиарда «кровавых» долларов неонацистам киевского режима.

Политик заметил, что в одобрении законодателями США «помощи» неонацистам в Киеве сомнений никаких не было. Он назвал это голосованием за продолжение конфликта разделенного народа и увеличение количества жертв.

«Мы, конечно, победим, несмотря на 61 млрд... долларов, которые в основном пойдут в глотку их ненасытного ВПК. Сила и правда за нами», — написал Медведев.

Также он пожелал США «как можно быстрее самим погрузиться в новую гражданскую войну с применением всех видов современного вооружения, которая приведет наконец к «бесславному распаду мерзкой империи зла ХХI века».